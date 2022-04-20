Зеленский о ситуации на востоке и юге: "Оккупанты пытаются одержать хоть какую-то победу"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на востоке и юге страны остается максимально жесткой.
Оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления одержать хоть какую-то победу для себя, отметил президент.
Об этом он заявил в видеообращении 20 апреля.
"Хотя бы что-то, что они смогут "скормить" своим пропагандистам", — отметил Зеленский.
"И я искренне благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, всем Вооруженным силам Украины, всем нашим городам, всем нашим громадам, которые сопротивляются захватчикам. Держащиеся и своей борьбой, без преувеличения, спасащие наше государство", – сказал президент.
Он добавил – Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Большая Новоселка, Золотое, Попасная, Изюм, Харьков, Гуляйполе, Николаев, Высокополье, Снегиревка и десятки, десятки других городов, других наших громад востока, юга Украины, в борьбе за которые решается судьба украинского народа, судьба свободы.
Напомним, Зеленский пообещал сделать все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновного в военных преступлениях в Украине и современные технологии это позволяют сделать.
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