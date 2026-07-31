Зеленский о ситуации на поле боя: Мы не проигрываем, а россияне не побеждают

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте сложная, но инициатива не на стороне России.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

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«Между нами говоря, победить — это не потерять нашу страну и независимость. С этой стороны мы побеждаем. Если оценивать реальную ситуацию на фронте, то главное — инициатива не находится в руках России», — отметил он.

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Напомним, советник президента Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что линия фронта в Украине практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения, когда стороны методически уничтожают инфраструктуру друг друга.

«Рано или поздно, как и все войны, эта война тоже закончится. Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими потерями», — отметил он.

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