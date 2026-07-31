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Зеленский о ситуации на поле боя: Мы не проигрываем, а россияне не побеждают
Президент Украины объяснил, что именно означает победа нашей страны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте сложная, но инициатива не на стороне России.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
«Между нами говоря, победить — это не потерять нашу страну и независимость. С этой стороны мы побеждаем. Если оценивать реальную ситуацию на фронте, то главное — инициатива не находится в руках России», — отметил он.
Напомним, советник президента Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что линия фронта в Украине практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения, когда стороны методически уничтожают инфраструктуру друг друга.
«Рано или поздно, как и все войны, эта война тоже закончится. Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими потерями», — отметил он.