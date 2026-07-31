ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Зеленский о ситуации на поле боя: Мы не проигрываем, а россияне не побеждают

Президент Украины объяснил, что именно означает победа нашей страны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте сложная, но инициатива не на стороне России.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Между нами говоря, победить — это не потерять нашу страну и независимость. С этой стороны мы побеждаем. Если оценивать реальную ситуацию на фронте, то главное — инициатива не находится в руках России», — отметил он.

Напомним, советник президента Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что линия фронта в Украине практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения, когда стороны методически уничтожают инфраструктуру друг друга.

«Рано или поздно, как и все войны, эта война тоже закончится. Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими потерями», — отметил он.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie