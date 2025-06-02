Зеленский о Стамбуле: что произойдет, если Россия снова скажет "нет"

Президент Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров в Стамбуле по вопросу прекращения огня, Соединенные Штаты должны принять решительные санкционные меры против России.

Об этом он сказал на брифинге.

"И поэтому для нас очень важно еще раз подчеркнуть, как на последнем нашем разговоре с президентом Трампом, что если в этот раз Стамбул будет о прекращении огня не двигаться вперед, то должны быть сильные шаги от Штатов, прежде всего пакет санкций", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, уже есть положительные сигналы — американский санкционный пакет, который готовят сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и их коллеги начали согласовывать с Европейским Союзом. Это позволит создать единый фронт санкционного давления.

"Американский пакет сильный, там есть очень сильные вещи. И европейский пакет 18 будет сильный, там также есть очень сильные вещи. Если они начали согласовывать, то я считаю, что будет два сильных пакета", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это может стать важным сигналом Кремлю, если Москва снова попытается затягивать переговоры.

Напомним, что в понедельник Россия предоставила Украине "мирный меморандум", в котором изложены условия Кремля по прекращению огня и мирного соглашения. Позиция РФ фактически остается неизменной.

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