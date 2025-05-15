Зеленский о Стамбуле, фронте, Эрдогане: ключевые заявления президента по брифингу в Анкаре

Президент Украины на брифинге в Анкаре 15 мая 2025 года / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом пообщался с представителями медиа.

В разговоре с журналистами он раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о ситуации на фронте.

ТСН.ua собрал главные заявления по брифингу главы государства, которые он сделал 15 мая.

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Переговоры в Стамбуле

Глава государства сообщил, что не прибудет на встречу делегаций РФ и Украины, на туда же прибудут украинские чиновники во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

По его словам, украинская делегация встретится с российской, «несмотря на достаточно низкий уровень представительства делегации» РФ. Зеленский подчеркнул, что отправил украинских чиновников на встречу «из уважения к президентам Трампа и Эрдогана».

Также Зеленский сообщил, что главной целью переговоров станет достижение прекращения огня в Украине.

«Относительно адженты (повестки дня, — Ред.) мандата не будет. Прекращение огня номер один, то есть они улетят. Хотя я все еще считаю, что Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам», — заявил Зеленский.

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Также он выразил убеждение, что личная встреча на самом высоком уровне могла бы принести конкретные результаты.

«Если бы я встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться… Попытаться на время договориться о прекращении огня. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно получились… А может, еще с какими-то результатами… Не могу сказать», — сказал Зеленский.

Зеленский об отсутствии Трампа в Турции

Президент Украины прокомментировал отсутствие президента США Дональда Трампа на переговорах. Он отметил, что хотя команды Украины и США поддерживают связь, непосредственной координации с американским президентом не было.

«У него каждый день встречи с соответствующими лидерами. Заранее есть договоренности, решения, проекты, документы. Но он (Трамп — Ред.) сказал, что готов приобщиться. Он дал сигнал: если будут лидеры — президент Украины, президент России, то президент США присоединится. Обычная политическая воля. Он показывает, что он хочет помочь. Так я это воспринимаю», — подчеркнул Зеленский.

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Президент подчеркнул, что обе страны направили высокоуровневые делегации, что свидетельствует о серьезности намерений обеих сторон.

Отсутствие Путина на переговорах

Глава Украинского государства, комментируя ситуацию вокруг российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил, что ему «нечего делать», поскольку президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу.

«Членам делегации, которые сейчас со мной, и соответственно мне, нечего делать, поскольку Путин не прилетел», — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что российский диктатор инициировал переговоры только для того, чтобы отложить жесткие санкции Запада.

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Зеленский напомнил, что Пасхальное перемирие также инициировал лично Путин. И хотя россияне все равно нарушали режим тишины, количество атак на Пасху несколько уменьшилось. Также президент отметил, что Путин сам инициировал переговоры в Турции.

«Но он (сделал это — Ред.) для того, чтобы отсрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен и готов к переговорам. Это позитив для всего мира, как бы мы ни относились лично друг к другу, но это надежда», — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что отсутствие президента РФ в Турции на переговорах демонстрирует неуважение к России.

Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре — прилетели сюда, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы ведь не можем бегать по всему миру, искать человека… Это неуважение России, по моему мнению», — сказал Зеленский.

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Прекращение огня в Украине

Зеленский ответил журналистам на вопрос о прекращении огня без участия Путина. Он отметил, что это решение можно согласовать на уровне технических групп без лидеров.

«Если безусловное прекращение огня можно сегодня сделать на уровне технических групп, без лидеров, нет вопросов, можно не встречаться (с Путиным — Ред.)», — сказал он.

Однако для решения ключевых вопросов, по мнению Зеленского, необходимы прямые переговоры на самом высоком уровне.

«Я здесь. Мы готовы к прямым переговорам», — подытожил президент Украины.

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Санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что состав российской делегации на переговорах в Турции свидетельствует о нежелании Кремля вести настоящий диалог.

«Мы видим представителей РФ. Мы понимаем, что это за уровень», — сказал Зеленский, отметив, что только лидеры государств могут принимать действительно важные решения во время подобных переговоров.

Президент призвал международное сообщество, в том числе США, ЕС и страны Глобального Юга, ввести новый мощный санкционный пакет.

Он также отметил, что глобальный Юг не поддерживает санкции против РФ из-за «соответствующих экономических отношений» с государством-агрессором. Но, возможно, их позиция изменится, ведь сейчас Россия демонстрирует всему миру свое намерение продолжать войну против Украины.

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«Если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч, мы просим (ввести — Ред.) соответствующие санкции, которые будут стимулом для скорейшего окончания войны. Или хотя бы ускорить наши разговоры об этом», — подчеркнул президент Украины.

Территориальные уступки со стороны Украины

Во время пресс-конференции в Турции, Зеленский отметил последовательную позицию Эрдогана по непризнанию аннексии Крыма.

«Крым — он украинский полуостров. Я поддерживаю территориальную отчужденность Украины. Мы не признаем оккупированные, временно оккупированные территории русскими. Крым есть украинский», — заявил Зеленский, ссылаясь на слова Эрдогана.

Он подчеркнул, что никакие мирные переговоры не могут предусматривать территориальные уступки.

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В то же время глава государства заявил о готовности обсуждать пути восстановления контроля над временно оккупированными территориями и гуманитарной ситуации там, однако подчеркнул: юридически Украина не признает эти территории российскими — и это его «непреклонная позиция».

Визит в Албанию

Зеленский сообщил, что вместе с президентом Турции 16 мая полетит в Албанию, город Тиран, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

«Мы проговорили с президентом Турции — завтра с утра мы с ним присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании, в городе Тирана. В принципе, эта встреча была организована заранее», — сказал президент Украины.

По его словам, в Албании на саммите будут находиться еще более 40 мировых лидеров.

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Наступление РФ

Во время пресс-конференции в Анкаре Зеленский заявил, что российские военные начали и усилили свои наступательные действия по всем направлениям фронта.

По его словам, главным направлением было Сумское. Там было сосредоточено 67 тысяч войск. Президент подчеркнул, что украинские военные «делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться».

«Они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться. Они хотят делать это наступление… Он нам понятен. Наши военные формулируют это так, что они (ред. войска РФ) находятся в постоянном наступлении. Это уже происходит несколько месяцев», — добавил украинский лидер.

Напомним, 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Эрдоганом. Встреча и рабочий ужин с участием обеих делегаций в президентском комплексе длились 2 часа 45 минут.

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