Зеленский о танках: "Должны сформировать танковый кулак, после ударов которого тирания не поднимется"

Глава государства отметил, что ключевое теперь – скорость и объем передачи танков и обучение украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию и США за передачу танков и заявил о необходимости сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Все это доказывает важнейший факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединенно мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас", – заявил Зеленский.

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Он отметил, что ключевое теперь – скорость и объем. Речь идет о скорости тренировки украинских военных, скорости поставки танков в Украину и их объеме.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе и только — так же, как принимаем решение сегодня. Важные", — подчеркнул президент.

Он отметил важность прогресса и в других аспектах оборонного сотрудничества.

Зеленский за 25 января: день чрезвычайно приятных новостей для Украины

Напомним, президент США Джо Байден 25 января анонсировал передачу 31 танка Abrams Украине для "укрепления ее обороноспособности".

Позже в Белом доме уточнили, что передача Abrams может занять месяцы, однако вскоре начнется обучение украинских бойцов управлению этой техникой.

Что касается танков Leopard 2, которые согласились предоставить Германия, то они поступят в Украину примерно через три месяца.

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