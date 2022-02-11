Зеленский о терробороне: В вопросе нацбезопасности нет места для политики, должно быть полное взаимодействие власти

По его словам, есть вещи, которые должны воплощать в жизнь должны исключительно профессионалы.
Президент Украины Владимир Зеленский считает важным вопрос территориальной обороны.
Об этом глава государства заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.
По его словам, очень важный и актуальный момент – это национальное сопротивление и территориальная оборона. Их организация проходит под эгидой и руководством ВСУ.
"Все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно профессионалы, исключительно военные. Помогать им – это хорошо, но иногда не мешать им – это гораздо лучше", – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что в вопросе национальной безопасности нет места для политики, нет места для интриг, спекуляций, хаоса, которые могут создать именно такие вещи.
"Ежедневно должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание зоны своей ответственности для построения очень эффективной модели территориальной обороны и национального сопротивления. Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, которые вместе составляют основу нашего государства, основу сильного государства", — резюмировал он.
Напомним:
С 1 января 2022 года по закону в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.
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