Зеленский о вероятном разговоре с лидером Китая: "Подтверждения пока нет"

Также президент рассказал, что Киев передал Пекину предложение присоединиться к украинской формуле мира.

Украина предложила Китаю принять участие в реализации формулы мира от президента Зеленского. Предложение передавали публично и по дипломатическим каналам.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Японии Кишидой Фумио.

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"Китаю мы публично и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира. Приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа", – сказал глава государства.

Комментируя возможность телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский ответил, что "никакой конкретики и подтверждения пока нет".

Напомним, что 20 марта начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Сегодня, 21 марта, прошли переговоры в расширенном составе и подписание официальных документов.

Также сегодня диктатор Путин впервые публично прокомментировал "мирный план" Китая по окончании войны в Украине.

По предварительной информации, после этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.

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