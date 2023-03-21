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Зеленский о вероятном разговоре с лидером Китая: "Подтверждения пока нет"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1664
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Зеленский о вероятном разговоре с лидером Китая: "Подтверждения пока нет"

Фото: Офис президента Украины

Также президент рассказал, что Киев передал Пекину предложение присоединиться к украинской формуле мира.

Украина предложила Китаю принять участие в реализации формулы мира от президента Зеленского. Предложение передавали публично и по дипломатическим каналам.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Японии Кишидой Фумио.

"Китаю мы публично и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира. Приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа", – сказал глава государства.

Комментируя возможность телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский ответил, что "никакой конкретики и подтверждения пока нет".

Напомним, что 20 марта начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Сегодня, 21 марта, прошли переговоры в расширенном составе и подписание официальных документов.

Также сегодня диктатор Путин впервые публично прокомментировал "мирный план" Китая по окончании войны в Украине.

По предварительной информации, после этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.

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Дата публикации
Просмотры
1664
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