Зеленский о возможных поставках "Железного купола" Украине: Пока рано говорить

По словам главы государства, результаты от поездки украинской делегации в США точно будут и будут серьезные.
О поставках Украине системы Железный купол пока рано говорить, но в СМИ уже звучат сигналы о поддержке США ракетной программы Киева.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк в комментарии телеканалу "Дом".
"Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, по Железному куполу рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США", — отметил он.
По словам главы государства, результаты от поездки украинской делегации в США точно будут и будут серьезные.
Напомним
- Ранее в американском издании Politico написали, что Пентагон может предоставить Украине систему "Железный купол". Поправку об этом включили конгрессмены США в законопроект об обороне на 2022 год.
- Позже Офис президента Украины подтвердил, что Киев может получить от Соединенных Штатов Америки новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").
- Однако в Белом доме факт предоставления Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол" не подтвердили. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей нужно уточнить эту информацию.