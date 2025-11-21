Зеленский о встрече с фракцией "Слуга народа": будут решения, которые помогут дееспособности парламента

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении рабочей встречи с фракцией парламентского большинства. По его словам, в повестке дня было много тем, в том числе и чувствительные вопросы, касающиеся государственной политики в условиях войны.

Глава государства подчеркнул, что между участниками встречи существует четкая договоренность – каждый должен работать исключительно в интересах Украины.

«Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому», – отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом для всех ветвей власти остается конструктивный дипломатический процесс с Соединенными Штатами и другими партнерами, а также обеспечение стабильной оборонной поддержки.

«Задание номер один для всех – конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами. Обязательно – стабильная поддержка для нашей армии и всех наших запланированных оборонных операций и дипстрайков. Дипломатия и оборона все равно защищают достоинство нашего государства», — подчеркнул он.

Президент также заявил, что в ближайшее время будет принято решение, которое будет способствовать усилению работы парламента и оборонных институций.

