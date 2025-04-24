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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский о встрече в Лондоне: "Россия рассчитывала на большой скандал"

Владимир Зеленский заверил, что лондонские переговоры завершились не разногласиями.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала на большой скандал 23 апреля, когда в Лондоне проходила встреча между представителями Киева, Европы и США. И некоторые эмоции звучали в медиапространстве.

Об этом глава государства сказал на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции 24 апреля.

«Вчера в Лондоне была встреча. И действительно, присутствовали европейские страны: Украина, Британия, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Он кончился в любом случае. Он был непростой, но конструктивный», — проинформировал Зеленский.

Он акцентировал, что лондонские переговоры завершились не на разногласиях, а желанием работать дальше.

«Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России будет более легкой целью», — объяснил президент.

Напомним, по информации Reuters, перед переговорами в Лондоне Украина подготовила документ для Европы об отказе от обсуждений территориальных вопросов до «полного и безусловного прекращения огня». Поэтому от встречи отказался госсекретарь США Марко Рубио и, соответственно, уровень переговоров был понижен до технического.

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