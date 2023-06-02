Зеленский – о вступлении в Альянс: "Понимаем, что не будем членами НАТО, пока идет война"

В то же время глава государства отметил, что Украина не ищет альтернативы членству в НАТО, и отметил гарантии безопасности для нее.

Украина понимает, что не станет членом НАТО, пока идет война, и не собирается втягивать в нее ни одну из стран Альянса, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сказал на совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции 2 июня.

"Мы – люди адекватные, понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем вовлекать в войну. Поэтому мы понимаем, что не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, – потому что это невозможно", – заявил Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что Украина не ищет альтернативу членству в НАТО, и заявил о необходимости гарантий безопасности для государства до окончания развязанной Россией войны. Президент уточнил, что речь идет о санкциях, финансовых гарантиях, оружии: "То, что есть сегодня не в документах, а есть в реальности".

"Если мы хотим иметь их (гарантии безопасности – ред.) на бумаге, то там должно быть четко указано или сопровождаться чем-то конкретным, что эти гарантии безопасности действуют, пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно – членство в НАТО", – сказал Зеленский.

Шансы Украины на вступление в НАТО

После начала полномасштабной войны каждый раз, комментируя вопрос вступления Украины в НАТО, генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что прежде всего государству следует одержать победу. В то же время он отмечал – все члены блока соглашаются – будущее Украины в НАТО.

Отметим, что в июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, куда отправится и Зеленский. Комментируя предстоящую встречу, президент отмечал: "Каждую неделю добавляем содержание для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, которое сработает".

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По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, от саммита НАТО в Вильнюсе государство ожидает "реального сигнала" о дальнейшем партнерстве.

Заметим, что накануне главы комитетов по иностранным делам 19 стран призвали НАТО, глав и правительства государств-членов провести саммит Альянса так, "чтобы создать четкий путь для вступления Украины и дать четкие и сильные гарантии безопасности".

Зеленский 1 июня подчеркивал — "Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину".

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