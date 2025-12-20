Зеленский о выборах: МИД готовит инфраструктуру за границей

Владимир Зеленский / © Associated Press

Министерство иностранных дел работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства. Не Путину решать, когда и в каком формате они будут проходить, заявил президент. Безопасность — ключевое условие, без которого голосование невозможно. Именно поэтому выборы не могут проводиться на временно оккупированных территориях», — пояснил президент.

В то же время Украина, по словам Владимира Зеленского, способна обеспечить честные и прозрачные выборы с международными наблюдателями и зарубежным голосованием. Из-за большого количества украинцев за границей процесс будет сложнее, но МИД уже работает над решением этого вопроса.

«Важно, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в частности, военные на фронте. Это базовое право, которое государство должно гарантировать», — подчеркнул он.

Президент отметил, что вопрос безопасности выборов обсуждается с международными партнерами, в том числе из США. Один из возможных вариантов — прекращение огня или завершение войны, по меньшей мере, на период выборов.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.