Зеленский о защите севера Украины: Надо сделать все, чтобы враг не реализовал свои планы

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями общин Киевщины и Черниговщины, в ходе которой обсудили усиление обороны севера Украины и защиту от возможных российских угроз.

По словам президента , особое внимание уделили укреплению противовоздушной обороны, защиты от дронов и фортификационным сооружениям на Черниговско-Киевском направлении. Соответствующие задачи уже поставлены перед Министерством обороны.

"Угрозы, которые были с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас. Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда, в феврале 22-го", - подчеркнул Зеленский.

Реклама

Президент подчеркнул, что выполнение планов устойчивости, усиление обороны направления, укрепление фортификаций и подготовка личного состава должны снизить риски новой эскалации.

Отдельно на встрече подняли вопросы ремонта местных дорог для улучшения логистики, а также поддержки работников Чернобыльской АЭС. По словам Зеленского, министр финансов пообещал, что уже в июне будут решения о зарплатах для коллектива ЧАЭС.

Глава государства поблагодарил общин за активность и отметил, что формат таких встреч продолжат в дальнейшем для оперативного решения проблем.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

Реклама

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

Новости партнеров