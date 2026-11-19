Гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО: что сказал Зеленский после заседания Коалиции желающих / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможные гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, о чем заявлял спецпредставитель Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Об этом глава государства сказал на брифинге в Берлине после заседания Коалиции желающих.

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По его словам, американские представители обсуждали гарантии безопасности с президентом Трампом, с российской и европейской сторонами.

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Зеленский заявил, что «был бы рад американским военным базам в Украине». В то же время он уточнил, что «не уверен, что есть общее понимание» этой модели.

«Я не уверен, что у нас одинаковое понимание статьи 5. Для меня это значит, что на нашей земле будут действовать вооруженные силы партнеров. Так что мой вопрос — а как насчет американских военных? Мы были бы рады, если бы у нас были американские базы, как на Ближнем Востоке. Хотя они (страны Ближнего Востока — Ред.) тоже, кстати, не в НАТО. Поэтому ответ на это? У меня пока нет. Что партнеры будут делать, если — даже не „если“, а „когда“ — Россия попытается снова напасть?», — сказал он.

По мнению Зеленского, механизм гарантий безопасности должен быть понят не правительствам стран-партнеров, но и украинскому обществу и инвесторам. Ведь четкие гарантии безопасности необходимы для возвращения украинцев и привлечения инвестиций для восстановления.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы готова рассматривать гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.

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