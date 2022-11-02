Зеленский – о заявлении РФ о гарантиях безопасности: "Показывает, какой провал потерпела российская агрессия"

252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от США, а теперь – от Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления Кремля о том, что Россия требовала гарантий безопасности от Украины, и заявил о поразительных изменениях.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 2 ноября.

"Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать их заявления. 252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой "специальной операции" в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины", – заметил Зеленский.

​Он назвал это "действительно поразительными изменениями".

"Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору", – сказал президент.

‚Он убежден, что "вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной".

Напомним, в Минобороны России заявили о выходе из "зернового соглашения" после атак, совершенных 29 октября на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. В ведомстве придумали, что атаки были нанесены с украинских судов с зерном.

Несмотря на позицию страны-агрессора, Украина вместе с ООН и Турцией согласовали движение 14 судов в Черном море.

Уже 2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил о возвращении РФ к "зерновому соглашению", но "сохраняет право выйти из него, если Украина нарушит свои обязательства по гарантиям безопасности".

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