Зеленский об Анкоридже: мне никто не сообщал, о чем договаривались Трамп и Путин

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что не располагает официальной информацией о «договоренностях» в Анкоридже, которые достигли между собой США и Россией.

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.

«Мне никто не сообщал, о чем договаривались в Анкоридже. У меня нет официальной информации. В конце концов, все все узнают, это вопрос времени. Но у нас есть сигналы, что они обсуждали там ключевые вопросы. Я анализирую то, что мы обсуждаем сейчас, и считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложны из-за того, что они были в каком-то формате обсуждены ранее», — отметил он.

По словам президента, в рамках встречи в Анкоридже, предположительно, обсуждались ситуация на Донбассе, временно оккупированные территории и замороженные российские активы.

«Несложно понять, что во время встречи на Аляске наверняка говорили о Донбассе и также о том, что вообще делать с временно оккупированными территориями, и, думаю, о замороженных российских активах», — добавил Зеленский.

Напомним, встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа 2025 года, тогда российского диктатора встречали с полноценными элементами государственного протокола, включая красную дорожку. Вместе с тем, никаких соглашений по итогам встречи не было достигнуто, Путин покинул Аляску после завершения переговоров без анонсированных расширенных переговоров и обеда.

Переговоры США и РФ состоялись в формате три на три и продолжались почти три часа.

Накануне в Белом доме повесили фотографию Трампа с Путиным, сделанную на Аляске.