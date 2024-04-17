Зеленский об атаке на Чернигов: "Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО"

Президент подчеркнул, что необходима достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Чернигову 17 апреля и упрекнул партнеров в нерешительности в противодействии российскому террору.

Об этом глава государств написал в Сети.

Президент сообщил, что в Чернигове идет спасательная операция после российского ракетного удара. Люди оказались под завалами. Пока известно о 10 погибших и 20 пострадавших. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.

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"К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", — подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что террористы способны ломать жизнь только тогда, когда поначалу им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь.

"Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", — резюмировал президент.

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Последствия ракетной атаки на Чернигов 17 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетной атаки на Чернигов 17 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, утром в Чернигове раздались три взрыва: под ракетный удар попал густонаселенный микрорайон города, произошло прямое попадание в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры. Есть разрушения, жертвы и раненые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты наделали беды в Чернигове! Уже 9 погибших! Более 20 раненых!

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