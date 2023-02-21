Зеленский об обстреле Херсона: "Российская жестокость и агрессия не имеют предела"

Президент подчеркнул, что государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против Украины и ее народа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел россиянами Херсона 21 февраля, в результате которого погибли мирные жители.

Свой комментарий глава государства опубликовал в Сети.

Зеленский подчеркнул, что российская армия массированно обстреливает Херсон и в очередной раз беспощадно убивает мирное население. Зафиксированы попадания в автопарк, жилые массивы, многоэтажки, остановку общественного транспорта.

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"В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем потерявшим родных", — указано в заявлении.

"Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", — подчеркнул президент.

Напомним, российские оккупанты 21 февраля обстреляли из РСЗО Херсон и Очаков. Враг попал в ряд инфраструктурных объектов. Жертвами атаки, по предварительным данным, стали 6 человек (в Херсоне), еще 12 человек получили ранения. В то же время в Очакове ранено одно гражданское лицо.

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