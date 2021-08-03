Зеленский об оккупированном Крыме: Никогда не будет российской территории

Зеленский об оккупированном Крыме: Никогда не будет российской территории

По словам президента, вопрос возвращения Крыма — это "вопрос времени"

Оккупированный Крым никогда не будет российской территории. Это украинская земля, а люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом ".

"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь рости. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что сдесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.

Напомним:

В саммите "Крымской платформы", где будет обсуждаться вопрос деоккупации украинского полуострова, свою участие подтвердили уже 28 стран. Этот саммит не будет единовременным событием, регулярная работа будет продолжаться на разных уровнях.

Этот саммит не будет единовременным событием, регулярная работа будет продолжаться на разных уровнях. Россия шантажом и угрозами пытается заставить руководителей государств не участвовать в "Крымской платформе", цель которой найти мирные пути для деоккупации незаконно оккупированного РФ полуострова.

"30 шагов вперед", 2014 год: захват Крыма, бегство Януковича, Боинг МН-17 и начало войны

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