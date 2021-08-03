Зеленский об оккупированном Крыме: Никогда не будет российской территории

По словам президента, вопрос возвращения Крыма — это "вопрос времени"
Оккупированный Крым никогда не будет российской территории. Это украинская земля, а люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом ".
"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь рости. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что сдесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.
Напомним:
- В саммите "Крымской платформы", где будет обсуждаться вопрос деоккупации украинского полуострова, свою участие подтвердили уже 28 стран. Этот саммит не будет единовременным событием, регулярная работа будет продолжаться на разных уровнях.
- Россия шантажом и угрозами пытается заставить руководителей государств не участвовать в "Крымской платформе", цель которой найти мирные пути для деоккупации незаконно оккупированного РФ полуострова.