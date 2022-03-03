Зеленский об отношениях с Лавровым: "Неинтересно смотреть в глаза этого человека"

Президент вспомнил, как познакомился с главой МИД РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский познакомился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в США перед встречей с тогдашним президентом страны Дональдом Трампом.
Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.
"Лавров... Мне кажется вообще у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен, я читаю неплохо лица. Мне приятно смотреть в ваши глаза (журналиста - ред.) и неинтересно смотреть в глаза этого человека.
Я впервые увидел его в такой длинной очереди, у нас, кажется был тогда первый полет в США, и у нас была встреча там с президентом Трампом. И там еще был тот скандал по поводу звонков и так далее. И тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал : "Господин президент, я министр иностранных дел". Я сказал: "Да, я Вас знаю, я смотрю телевизор". И он сказал: "Чего Вы хотите от России?". Я ему сказал: "Я хочу просто правды, и если я говорю это между нами, я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории и наши отношения между нашими странами вернулись лет на 10 назад, потому что лично только друзей, которых у меня там было, те отношения, которые у меня были по бизнесу с ребятами и России, сейчас этого всего нет, это поменялось, перечеркнуто. Поколения забытое. Вы поймите, что это неправильно. Я просто хочу мира. Вы должны очень сильно постараться не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то. Он сказал: "Я с вами согласен".
Тут же он взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение и сказал "Только что я разговаривал с президентом Зеленским. Он готов идти на все наши условия". Это ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат "мир", их интересует путь. Он кровавый, он финансовый. Их интересует здесь и сейчас. Их не итересует, что будет после них, а ведь мир то такой после них точно будет", — сказал он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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