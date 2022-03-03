Зеленский об отношениях с Лавровым: "Неинтересно смотреть в глаза этого человека"

Президент вспомнил, как познакомился с главой МИД РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский познакомился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в США перед встречей с тогдашним президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.

"Лавров... Мне кажется вообще у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен, я читаю неплохо лица. Мне приятно смотреть в ваши глаза (журналиста - ред.) и неинтересно смотреть в глаза этого человека.

Я впервые увидел его в такой длинной очереди, у нас, кажется был тогда первый полет в США, и у нас была встреча там с президентом Трампом. И там еще был тот скандал по поводу звонков и так далее. И тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал : "Господин президент, я министр иностранных дел". Я сказал: "Да, я Вас знаю, я смотрю телевизор". И он сказал: "Чего Вы хотите от России?". Я ему сказал: "Я хочу просто правды, и если я говорю это между нами, я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории и наши отношения между нашими странами вернулись лет на 10 назад, потому что лично только друзей, которых у меня там было, те отношения, которые у меня были по бизнесу с ребятами и России, сейчас этого всего нет, это поменялось, перечеркнуто. Поколения забытое. Вы поймите, что это неправильно. Я просто хочу мира. Вы должны очень сильно постараться не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то. Он сказал: "Я с вами согласен".

Тут же он взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение и сказал "Только что я разговаривал с президентом Зеленским. Он готов идти на все наши условия". Это ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат "мир", их интересует путь. Он кровавый, он финансовый. Их интересует здесь и сейчас. Их не итересует, что будет после них, а ведь мир то такой после них точно будет", — сказал он.