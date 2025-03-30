Зеленский обнародовал декларацию о доходах: сколько зарабатывает президент и его семья

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2024 год.

Об этом передает сайт Офиса президента.

Согласно декларации за прошлый год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ - 8 млн 585 тыс. 532 грн.

Реклама

Доходы семьи президента в 2024 году состояли из:

Зарплаты самого Зеленского как главы государства;

банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

В общей сложности эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

В ОП объясняют, что увеличение доходов семьи Зеленского по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей.

«Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло», — говорится на сайте ОП.

Ранее музыкант и экс-нардеп Святослав Вакарчук рассказала, сколько ему заплатили за службу в ВСУ и каким был доход за год.

Читайте также: