Зеленский обновил СНБО: кто вошел в его состав

Вместо Венедиктовой и Баканова Зеленский ввел в СНБО Костина и Малюка.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, в состав СНБО вошли новый генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны экс-генпрокурора Ирину Венедиктову и бывшего главу СБУ Ивана Баканова.

Напомним, 27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина генеральным прокурором Украины после увольнения Венедиктовой.

После увольнения Ивана Баканова исполняющим обязанности главы СБУ стал его заместитель Василий Малюк.

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