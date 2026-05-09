Зеленский обратился к Мадьяру после его вступления в должность: что предложил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с началом его работы на посту премьер-министра Венгрии.

Поздравление украинского президента опубликовано на платформе Х.

Зеленский назвал символическим то, что вступление в должность нового венгерского премьера состоялось именно 9 мая, когда празднуется День Европы.

Украинский лидер предложил главе правительства Венгрии сотрудничество на соснове добрососедства.

«Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим людям. Вместе мы можем добавить больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу», — подчеркнул он.

Зеленский пожелал Мадьяру успехов и хороших результатов на должности.

Напомним, в субботу, 9 мая, новым премьер-министром Венгрии официально стал Петер Мадьяр. Он заменил на этом посту Виктора Орбана, которого в течение длительного времени считали одним из самых пророссийских политиков в Европейском Союзе.

Новое правительство Венгрии получит мандат на улучшение отношений с Украиной, но большинство венгров, в том числе и избирателей новой правящей партии «Тиса» Петера Мадьяра, выступают против финансовой и военной поддержки Киева.

