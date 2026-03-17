Зеленский обратился к США и предупредил об опасности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский призвал США изменить восприятие Украины как страны-просителя. Президент подчеркнул, что война «не так далеко, как кажется», а безопасность сегодня зависит от современных технологий и прочности союзов.

Об этом глава государства сказал в интервью New York Post и сообщил в Сети.

«Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности», — акцентировал Зеленский.

В то же время он указал, что Соединенные Штаты справедливо отмечают, что географически находятся дальше от этой войны, чем Европа. Это очевидно. Однако ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует: даже союзники США сталкиваются с серьезными угрозами.

"Война не так далеко, как нам кажется. Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться надо всему миру. Больше не работает так, что кто-то может себе купить современное оружие или осуществлять добычу нефти и газа и быть в безопасности», — пояснил президент.

По его словам, настоящая безопасность возможна только при наличии передовых технологий и их постоянного развития.

Зеленский предостерег — если не найти быстрого решения, не объединиться с союзниками на уровне технологий и опыта, полученного во время войны, и не создать эффективный союз по безопасности, «то и будет война».

"Война приходит, когда ты слаб или один. Враги видят, когда союзы разделены», — резюмировал глава государства.

Трамп заявил, что война в Украине далеко от США

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не обязаны помогать Украине, поскольку она отделена океаном и расположена за тысячи миль. Он отметил, что предыдущего американского лидера Джо Байдена якобы «обманули» относительно поддержки Киева. Трамп также сравнил ситуацию в Украине с Ливаном, где люди продолжают жить несмотря на обстрелы.

Кроме того, президент США раскритиковал союзников по НАТО за пассивность в Ормузском проливе и подчеркнул, что Вашингтон сотрудничает с ними по Украине только по собственной воле, а не по долгу.

Помощь Украины в войне на Ближнем Востоке — последние новости

Заметим, Зеленский в интервью The Jerusalem Post заявил о готовности к разговору с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, отметив, что израильская сторона уже обратилась с таким предложением. Президент подчеркнул, что у Украины есть огромный опыт противодействия усовершенствованным иранским дронам, полученный на поле боя, который может быть полезным Израилю. Зеленский добавил, что готов к диалогу, поскольку у обоих стран есть то, что нужно одной и другой.

В то же время отношения между Киевом и Тегераном перешли в фазу открытой враждебности: Иран официально внес Украину в перечень законных целей для атак из-за ее помощи партнерам в сбивании иранских дронов на Ближнем Востоке. Военный эксперт Игорь Романенко предостерегает, что эти угрозы реальны, поскольку Иран обладает баллистическими ракетами с дальностью 2000 — 3000 км, способными достичь любой точки Украины. Хотя массированные самостоятельные удары Тегерана маловероятны, они могут стать частью комбинированных обстрелов вместе с РФ или иметь демонстративный характер.