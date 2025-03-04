Зеленский обратился к Трампу: готов работать под его "сильным лидерством"

Несмотря на примирительный тон поста, просить прощения у Трампа или Ди Вэнса Зеленский не стал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось".

Об этом глава государства написал в соцсетях.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", — говорит Зеленский.

Он заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и к надежным гарантиям по безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", — надеется президент Украины.

Зеленский заверил, что "не хочет бесконечной войны" и готов "как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир".

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира", – говорит глава государства.

Первыми этапами мира Зеленский предложил сделать: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе – запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также немедленное перемирие на море. Он готов на это согласиться, "если Россия сделает то же самое".

"Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", – подытожил Зеленский.

Напомним, что вчера, 3 марта, президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

При этом президент Украины ответил на критику и подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир".

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

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