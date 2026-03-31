Зеленский обратился к Трампу с важной просьбой: детали

Трамп и Зеленский. / © Getty Images

Реклама

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США «не останутся в стороне» Украины на фоне событий в Иране.

Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News во время визита в Абу-Даби.

Глава государства отметил важность американской помощи для Украины. Однако добавил: Киев надеется, что президент Дональд Трамп и его администрация не отодвинут Украину на второй план на фоне продолжающейся на Ближнем Востоке операции «Эпическая ярость».

Реклама

Президент отметил важность закончить войну в Иране «путем давления на иранский режим» и выразить надежду, что Трамп и его команда найдут способ, как это сделать.

«Также надеюсь, что они (США — Ред.) не забудут о самой сухопутной войне, которую мы имеем за последние восемьдесят лет, — войне России против Украины, что они не забудут эту войну. Надеюсь, секретарь Рубио будет вместе со всей командой и будет понимать, что это большой вызов», — заявил Зеленский.

По его словам, в настоящее время агрессор РФ раскалывает Европу, а также помогает иранскому режиму. В то же время, Украина, добавил президент, не только защищает себя, но и Европу и НАТО.

"Я знаю, что сейчас у США есть разные эмоции по защите НАТО и так далее, но США - лидер НАТО, и если Украина упадет, то Россия пойдет на страны НАТО", - высказался президент.

Реклама

Отношения Украины и США

Президент Украины сообщил, что Трамп видит только один способ остановить диктатора РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, Белый дом для прекращения войны может давить на Украину по поводу территориальных уступок и требовать выведения ВСУ с собственных территорий.

В то же время, ранее украинский лидер заявлял, что Соединенные Штаты Америки обратились в Украину по защите от дронов их баз на территории ближневосточных стран. Также о помощи попросили Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт.