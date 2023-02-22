Зеленский обратился к украинцам: рассказал о фронте и результатах формирования "Гвардии наступления"

Президент в очередной раз напомнил партнерам, что скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах государства на военном и дипломатическом фронтах, а также озвучил достижения украинских военных.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 22 февраля.

"Как и всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие", – сообщил президент.

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Зеленский также провел несколько предварительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов Украины.

"Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Детали сообщу", – заинтриговал глава государства.

Он отметил бойцов 15-го полка Национальной гвардии, которые боронят Луганщину и не только защищают позиции, но и уничтожают оккупантов, и этим реально ограничивают наступательные возможности врага на конкретном направлении.

"В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно и каждую ночь сдерживают атаки врага. В том районе происходит почти половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!" – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что за минувшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожающего врага к югу от Бахмута.

Дипломатический марафон

"Сегодня мы продолжили наш дипломатический марафон. Для усиления Украины и защиты международного права, что дает нашему государству больше безопасности, говорил с четырьмя лидерами государств. В разговоре с президентом Пакистана отметили безусловную важность сохранения полной силы и уважения к Уставу ООН, независимости наций и целостности государств. Обсудили наши усилия по обеспечению продовольственной безопасности и имеющимся угрозам такой безопасности", — рассказал президент.

Зерновая инициатива

Зеленский сообщил, что украинская экспортная зерновая инициатива работает уже семь месяцев. И за этот период уже 43 страны мира получили более 22 млн т продовольствия благодаря украинскому морскому экспорту. Глава государства отметил, что это весомый вклад Украины в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка.

Разговоры с президентами Эстонии, Уганды и премьером Британии

Зеленский проинформировал, что провел разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к этим предстоящим событиям", – сказал глава государства.

"Имеем и первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды. Проинформировал о наших мирных инициативах, которые продвигаем на площадке ООН, о нашей принципиальной позиции по защите международного права. Обсудили потенциал двустороннего сотрудничества", — рассказал украинский лидер.

Уже вечером Зеленский говорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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"Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. И было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя", – подчеркнул президент.

Он добавил, что были обсуждены и веские политические вопросы, которые нужно решить уже на этой неделе.

Глава государства анонсировал, что вторая половина недели будет еще более активной с точки зрения международных отношений.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские власти рассматривают на сегодняшний день вариант заключения с Украиной соглашения "земля в обмен на мир". Чиновник подчеркнул, что это – лишь промежуточный этап для уничтожения Украины и ее полного поглощения.

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