Зеленский обратился к украинцам: сообщил о хороших результатах по оружию и движению в НАТО

Президент заинтриговал, что у решения Литвы о членстве Украины в НАТО будет вскоре продолжение.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля обратился к украинцам и сообщил о хороших результатах по оружию, международной поддержке, движению в НАТО и восстановлению.

Свои заявления глава государства традиционно озвучил в видеообращении.

Польша

"Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для государства в оружии, в международной поддержке, в расширении наших связей с миром и в нашем движении в НАТО. Наиболее весомый в эти дни, конечно, визит в Польшу. Наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила все задекларированное по танкам. Они в Украине. В частности, Leopard. Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. Относительно бронетранспортеров Rosomak – 200 машин: сейчас 100 и 100 позже. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", – рассказал Зеленский.

Он сообщил и о важной договоренности по экономике и восстановлению Украины, в частности, это касается Харьковщины.

Кроме того, на уровне первых леди Украины и Польши есть разные проекты – гуманитарные и медицинские. В частности, речь идет об обучении украинских медиков комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренными воздушными эвакуациями раненых, в частности, из зоны боевых действий.

"Десятки наших врачей уже прошли или проходят сейчас такие учения. Проект будет иметь продолжение обучением по реабилитации, обучением украинских психологов. То есть в этой борьбе за жизнь и свободу мы действительно бок о бок с польскими братьями и сестрами во всех сферах", — отметил президент.

Он поблагодарил поляков за столь неизменную, разноплановую и масштабную поддержку.

США

"Есть новый – уже 35-й – оборонный пакет от США: ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. Спасибо тебе, Америка", – сказал глава государства.

Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия.

Он также проинформировал, что на этой неделе поддержка Украины со стороны Германии выросла на 200 млн. евро инвестиций в государство. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут экономической и, следовательно, и социальной стабильности Украины.

"Нидерланды объявили о пакете объемом более 270 миллионов евро. Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная, нелетальная поддержка для обороны, а также – и это очень важно – поддержка для справедливости. Для сбора доказательств российских преступлений, для создания Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией. Спасибо Нидерландам за то, что на всех направлениях защиты жизни мы вместе!" – произнес Зеленский.

Он сообщил, что Дания и Норвегия работают над общим пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии.

Кроме того, есть новые санкционные решения от Австралии и Новой Зеландии.

Первое обращение к парламенту Чили

"Продолжил обращение к парламентам мира и впервые обратился к парламенту в Латинской Америке, к парламенту Чили. На самом деле ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, как далеко географически они от нас. Все ценят безопасность. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов... Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и спокойствие вернется. Вернется не только в Украине – вернется всем в мире. Я благодарю Чили за поддержку!" – заявил президент.

Литва и НАТО

Он отметил очень важное принятое на этой неделе решение в Литве – по поводу главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе.

"Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО – пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе. Спасибо литовскому народу, всем литовским политикам за понимание именно актуальной ситуации в Европе. Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить прочность", – убежден глава государства.

Он анонсировал, что это решение литовского Сеймаса будет продолжено в ближайшие недели и месяцы. Работа над этим продолжается.

Зеленский традиционно поблагодарил всех украинских защитников: "Все, кто сейчас в бою. Кто защищает наше небо. Кто дает Украине киберзащиту и защищает связь. Все, кто держит нашу границу. Кто тренирует новые наши бригады. Кто ликвидирует последствия ударов, кто спасает наших людей от ранений и кто готовит приговоры для оккупантов. Слава всем, кто сражается ради Украины!"

"Есть хороший результат": мощное обращение Зеленского

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил ситуацию на фронте со своим французским коллегой Тьерри Бюркаром. Последний заверил Залужного в дальнейшей военной помощи для Украины.

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