Зеленский обратился к украинцам: высказался о фронте и содержательном сотрудничестве с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал содержательное сотрудничество с институтами ЕС и отметил защитников Бахмута.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 марта.

После сегодняшней встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой Зеленский заявил, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году.

"Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. И я благодарю госпожу Роберту Мецолу, всех наших друзей в Европе, тех, кто помогает Украине на пути интеграции", – рассказал президент.

Он также поблагодарил каждого и каждую, кто воюет за Украину, защищает границу и утверждает справедливость для государства своей точностью на поле боя – кто отвечает оккупанту активным огнем на террор. Зеленский отметил, что утром был на связи с командующими и подчеркнул, что фронт – это первый приоритет.

"Особенно отмечу бойцов, защищающих Бахмут. В частности, воинов 56-й отдельной мотопехотной бригады, 67-й и 93-й отдельных механизированных бригад и 77-й отдельной аэромобильной бригады. Спасибо вам, ребята!" – сказал глава государства.

Президент также проинформировал о результатах заседания во Львове Конгресса местных и региональных властей Украины: "Главные вопросы – безопасность, энергетика, социальная защита, финансовые вопросы. Антикоррупция. Все, что нужно для большей прочности наших институтов и для большей безопасности наших людей – во всех смыслах слова "безопасность".

Зеленский сообщил – было договорено, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые громадам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о госбюджете будут предложены Верховной Раде.

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"Сегодня же Кабмин на своем заседании, которое фактически объединилось с заседанием Конгресса, утвердил Государственную антикоррупционную программу. Это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством", — рассказал глава государства.

Продолжает во Львове работу и конференция United for Justice. В ее пределах 4 марта состоялось несколько панельных дискуссий, в частности о расследовании, наказании окупантов за издевательство над людьми, за изнасилование и другие насильственные преступления, совершенные на оккупированной территории.

"Мир уже помогает нам с этими расследованиями. Но, конечно, нужно сделать еще очень-очень много. Не только чтобы установить всех преступников, не только чтобы наказать их, но и чтобы помочь людям, подвергшимся издевательствам, преодолеть этот удар и вернуться к нормальной жизни", – объяснил Зеленский.

Напомним, Мецола выразила надежду, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся в этом году. Президент ЕП потрясена "прогрессом, которого достигла Украина относительно рекомендаций Еврокомиссии".

Накануне депутат Европарламента, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс предположил, что Украина может стать полноправным членом ЕС в 2029 году.

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