Зеленский обратился к украинцам за границей: "Я бы очень хотел, чтобы вы вернулись"

Президент сказал, что ждет возвращения украинцев после победы, "потому что нужно восстанавливать наше государство".

Президент Владимир Зеленский 24 февраля обратился к находящимся сейчас за рубежом украинцам и заявил, что государство ждет их после победы.

Об этом президент рассказал во время пресс-конференции.

"Без граждан Украины, которые сегодня находятся за границей, наше государство не может быть мощным. При всей любви ко всем государствам, которые дали вам убежище, помните: вы – украинцы! Выражаю большое уважение этим государствам. Они действительно многое для нас сделали ", – отметил Зеленский.

"Но я хочу, чтобы вы знали – когда вы сможете, я бы очень хотел, чтобы вы вернулись. Мы ждем вас после победы, потому что нужно восстанавливать наше государство. Оно для людей – и для тех, кто сейчас здесь, и кто временно уехал", – сказал президент.

Напомним, по данным ООН, большинство украинцев, покинувших свои дома из-за войны, хотят как-то вернуться домой. Речь идет о 77% беженцев и 79% внутренне перемещенных лиц. Однако только 12% опрошенных планируют вернуться в ближайшие три месяца.

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