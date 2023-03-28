Зеленский обратился к украинцам: заявил об угрозе на Сумщине и отметил бойцов, уничтожающих врага

Президент также поблагодарил каждого, кто напоминает миру, что российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, чем об этом иногда говорят.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем визите в Сумскую область и отметил военных, которые результативно уничтожают врага на Донбассе.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 28 марта.

Так, Зеленский сообщил, что побывал в этот день в Ахтырке, Тростянце, Сумах, на позициях украинских пограничников.

"Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза постоянная. Обстрелы нашего приграничья постоянны. Но жизнь, наши люди сильнее любых страхов. Восстановление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь", – рассказал президент.

Он отметил, что передал Ахтырке специальное отличие города-героя. Ведь этот город своим сопротивлением помог спасти восточную и центральную части Украины. Зеленский также поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от окупантов. Глава государства провел совещание с представителями местных властей и Сумщины, и Черниговщины.

"Особый разговор с главой пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, вместе со всеми Силами обороны воюющих на передовой", – сообщил президент.

Фронт

Зеленский отметил украинских воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, которые результативно уничтожают врага на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском направлениях.

"Благодарю вас ребята! Спасибо отдельно минометным расчетам и аэроразведке наших пограничных подразделений на Донецких направлениях. Молодцы, воины!" – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил и Сумский пограничный отряд.

"Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом – это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу", – отметил президент.

Международная поддержка

Зеленский поблагодарил парламент Франции, который признал Голодомор геноцидом украинского народа. Президент назвал это принципиальным и справедливым шагом и распространением исторической правды на еще одно европейское государство.

"Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но все равно честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет быстрее, если мир будет более решительным", – сказал президент.

"Разрушенные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссы и заботиться о ценностях мира реально... Реально! Ежедневно приобретая результат для свободы. Каждый день приобретая результат для мира. Каждый день принуждая Россию к потерям", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, после которого заявил о подготовке "к важным мерам".

Зеленский также 27 марта впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде, в Днепре. На заседании президенту доложили о ситуации на фронте. Зеленский отметил разведку "за мощную работу" в Бахмуте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.