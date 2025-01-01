Зеленский обратился к власти Венгрии и Словакии, чтобы они не боялись Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто в 2024 году был рядом с Украиной.

Об этом он заявил в новогоднем обращении к нации.

"Благодарю всех, благодаря кому Украина стоит и выстоит. Преодолеет свой путь к миру, сильной Украине. И к Украине европейской. И это уже не просто слова – это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это исторический результат. Этот путь уже безвозвратный. И Украина будет в Евросоюзе. мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой., – сказал он.

"Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не устоит. Если сегодня Россия давит вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать, потому что русские боятся свободных. знакомо. Боятся свободы. Они родились за Путина, пошли в школу за Путина, пошли служить за Путина и гибнут за его больные идеи», – резюмировал Зеленский.

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Как сообщалось, Виктор Орбан выступил против увеличения расходов на оборону более чем на 2% ВВП, считая, что это негативно повлияет на экономику страны.

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