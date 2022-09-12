Зеленский обратился к Западу: "Нельзя снимать санкции"

Нельзя снимать санкции, по-хорошему договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с РФ, пока российские войска не отойдут с территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Фариду Закарии для СNN, обращаясь к Западу.

"Все, что после этого, можно говорить о санкционной политике, о снятии тех или иных санкций, можно говорить о репарациях, можно говорить о возмещении денег, можно говорить о дипломатии, диалоге. Все это можно делать на уровне президентов всех государств, все равно кого, на уровне любых институтов, с кем угодно с российской стороны, если они отошли с нашей территории. Это тогда точка. Точка, с которой начинается вновь новая история", — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, хватит ли Украине сил бороться с РФ, если война затянется даже на годы.

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