Зеленский обратился с важным призывом к жителям Херсона

В Херсоне осталось много взрывоопасных предметов оккупантов, от одного из них пострадал украинский сапер.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Херсона быть осторожными и не проверять самостоятельно какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 12 ноября.
"Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы. Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно перескажите им это", – призвал президент.
Он сообщил, что в Херсоне работают 10 групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения Сил обороны.
"Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами же осторожны, сообщайте нашим работникам, работникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что то же самое касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории.
Что сейчас происходит в Херсоне
Напомним, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины после побега оккупантов под огневым давлением ВСУ на левый берег Днепра. На 12 ноября известно о 60 деоккупированных населенных пунктах Херсонщины.
В Херсон уже прибыли местные власти. Так, в городе и области работают глава ОВА Ярослав Янушевич, Нацполиция и СБУ.
В Херсоне уже возобновили вещание украинского телевидения и радио. Кроме того, продолжаются работы по возвращению электроснабжения в город.
Городские власти сообщили, что в Херсон также уже прибывают гуманитарные грузы, ведь там не хватает продуктов, лекарств и воды.
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