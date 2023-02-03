Зеленский обратился с важным заявлением к украинцам по поводу войны: "Без духа не будет победы"

Президент Владимир Зеленский обратился к уже начавшим "отдыхать" украинцам с напоминанием о том, что война с Россией продолжается. Глава государства призвал как можно быстрее объединиться и вернуть крепость духа.

Свое заявление Зеленский сделал пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС 3 февраля в Киеве.

Президент подчеркнул, что дух внутри Украины дает мотивацию ее защитникам.

"Я считаю, что с самого начала нашей войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, у нас было ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе. Я считаю, что это слабость", – заявил Зеленский.

Он призвал украинцев как можно быстрее объединиться, чтобы укрепить свой дух, и чтобы напомнить тем, кто уже начал отдыхать, что война продолжается.

Президент подчеркнул, что сейчас главная задача для Украины – не допустить реванша и не дать России повторить вторжение, как в начале полномасштабной войны.

"Не обращать внимание на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства – войной. И поэтому, без этого духа, что я вам могу сказать, я считаю, что без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в наших руках. Мы готовы. Надеюсь, что вы тоже", – сказал Зеленский.

Новое наступление России

Напомним, Россия готовит новое масштабное наступление на Украину. По словам министра обороны Алексея Резникова, враг может предпринять эту попытку около 24 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что оккупанты могут устроить атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года. Он также подчеркнул, что главные бои состоятся в течение следующих двух-трех месяцев.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что РФ во время своего нового наступления будет действовать в два этапа: первый – в феврале-марте, второй – в конце весны-начале лета. Во время первого этапа враг будет наступать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

По прогнозу директора ЦРУ Уильяма Бернса, следующие полгода войны будут критическими и этот период станет решающим.

Новое большое наступление на Украину

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