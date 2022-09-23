Зеленский образовал ряд военных администраций на Луганщине: глава области объяснил причину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населённых пунктов в Луганской области. Так, будут созданы 22 городских, поселковых и сельских военных администраций.

Образование военных администраций в громадах является залогом принятия быстрых решений для спасения людей на территориях после деоккупации, пояснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области, такие военные администрации населенных пунктов (в документе приведен полный список н. п. – ред.)", – говорится в тексте указа Зеленского.

Глава Луганской ОВА пояснил, что эти указы и распоряжения президента – экстренная мера по спасению людей, десятки тысяч которых входят в зиму без света, газа, отопления.

"Мною было принято решение в каждой громаде Луганщины образовать военную администрацию. В случае деоккупации это позволит начальнику территории практически мгновенно принимать решения. К примеру, для выделения средств не нужно будет искать депутатов местных советов, многие из которых стали коллаборантами или просто сбежали на россию", – написал Гайдай в Сети.

Он добавил, что при деоккупации территорий многие критические вопросы необходимо будет решать сразу на месте.

"Мы к этому готовы – на каждую территорию назначен начальник военной администрации, у которого уже разработан индивидуальный план экстренных действий в зависимости от проблем и особенностей той или иной громады", – проинформировал глава Луганской области.

Напомним, ранее 23 сентября Гайдай сообщил, что в "ЛНР" оккупанты хотят создать видимость активного участия в "референдумах" и не выпускают людей из городов.