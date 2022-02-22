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Зеленский обсудил с Эрдоганом решение Путина о признании "независимости" ОРДЛО

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Зеленский обсудил с Эрдоганом решение Путина о признании "независимости" ОРДЛО

petition.president.gov.ua

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку позиции Украины по непризнанию решения Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, главной темой которого было признание Россией "независимости" украинских территорий, временно подконтрольных РФ.

Об этом глава государства сообщил на странице Twitter.

По словам Зеленского, во время разговора президент Турции осудил решение России и выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Сказал благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокативных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН", — написал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, проведет встречу с главами парламентских фракций и групп.

Стоит отметить, что вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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