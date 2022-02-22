Зеленский обсудил с Эрдоганом решение Путина о признании "независимости" ОРДЛО

Зеленский обсудил с Эрдоганом решение Путина о признании "независимости" ОРДЛО

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку позиции Украины по непризнанию решения Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, главной темой которого было признание Россией "независимости" украинских территорий, временно подконтрольных РФ.

Об этом глава государства сообщил на странице Twitter.

Также читайте Зеленский собирает глав парламентских фракций и групп

По словам Зеленского, во время разговора президент Турции осудил решение России и выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Сказал благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокативных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН", — написал Зеленский.

Had a phone conversation with @RTERdogan. Expressed gratitude для поддержки позиции на последних provocative decisions of. Also thanked for support of initiative to hold a summit of permanent members of UN Security Council with the participation of --. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 22, 2022

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, проведет встречу с главами парламентских фракций и групп.

Стоит отметить, что вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Читайте также: