Зеленский обсудил с фон дер Ляен ситуацию вокруг НАБУ: что решили

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Одной из главных тем стала поддержка законопроекта, гарантирующего независимость и эффективность украинских антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Подробности Зеленский рассказал в Telegram.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - отметил Зеленский.

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В центре обсуждения также находилась реализация реформ, необходимых для получения финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility. Президент сообщил, что подписал законы о реформе АРМА и факторинге. По словам Зеленского, фон дер Ляен высоко оценила прогресс Украины в выполнении соответствующих индикаторов.

Стороны также обсудили санкционное давление на Россию. Зеленский поблагодарил за 18 пакет санкций ЕС, в частности за снижение предельной цены на российскую нефть. Он подтвердил, что Украина синхронизировала все 18 пакетов санкций с европейскими.

Отдельно подняли вопрос об открытии первого переговорного кластера по членству Украины в Европейском Союзе.

"Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему членству в ЕС. Будем над этим работать максимально оперативно", - сообщил президент.

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Напомним, в Верховной Раде разворачивается новая дискуссия по поводу законопроекта о НАБУ и САП. После критики общества и западных партнеров по ранее принятому закону №12414, президент Владимир Зеленский инициировал новый документ — №13533. Его цель – гарантировать независимость антикоррупционных органов.