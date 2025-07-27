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Зеленский обсудил с фон дер Ляен ситуацию вокруг НАБУ: что решили
Президент Зеленский провел разговор с Урсулой фон дер Ляен о независимости НАБУ и САП. Стороны договорились о безотлагательном принятии законопроекта уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Одной из главных тем стала поддержка законопроекта, гарантирующего независимость и эффективность украинских антикоррупционных органов — НАБУ и САП.
Подробности Зеленский рассказал в Telegram.
"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - отметил Зеленский.
В центре обсуждения также находилась реализация реформ, необходимых для получения финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility. Президент сообщил, что подписал законы о реформе АРМА и факторинге. По словам Зеленского, фон дер Ляен высоко оценила прогресс Украины в выполнении соответствующих индикаторов.
Стороны также обсудили санкционное давление на Россию. Зеленский поблагодарил за 18 пакет санкций ЕС, в частности за снижение предельной цены на российскую нефть. Он подтвердил, что Украина синхронизировала все 18 пакетов санкций с европейскими.
Отдельно подняли вопрос об открытии первого переговорного кластера по членству Украины в Европейском Союзе.
"Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему членству в ЕС. Будем над этим работать максимально оперативно", - сообщил президент.
Напомним, в Верховной Раде разворачивается новая дискуссия по поводу законопроекта о НАБУ и САП. После критики общества и западных партнеров по ранее принятому закону №12414, президент Владимир Зеленский инициировал новый документ — №13533. Его цель – гарантировать независимость антикоррупционных органов.