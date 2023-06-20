Зеленский обсудил с главами правительств Нидерландов и Дании ситуацию на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Дании – Мэтте Фредериксен.

Об этом говорится в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Он проинформировал их об актуальной ситуации в поле боя. Также рассказал о результатах визита лидеров африканских стран в Киев. Обсудили необходимые усилия по консолидации поддержки Украины странами так называемого Глобального Юга, в частности, привлечение этих государств к реализации формулы мира с десяти шагов.

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Также накануне Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня обсудили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы одобрения 11-го пакета санкций ЕС против России.

«Ожидаем обнародования на этой неделе промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии», — отметил глава украинского государства.

Напомним, 14 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником британского премьера по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу, которому рассказал о ситуации на поле боя, о потребностях украинской армии в технике, вооружении и боеприпасах в контексте подготовки очередного заседания в формате "Раммштайн".

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