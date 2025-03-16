Зеленский обсудил с новым премьером Канады санкции против России и военное сотрудничество

По словам Зеленского, премьер Канады поддерживает ужесточение санкций против Москвы, в том числе в отношении "теневого флота" и банковского сектора.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Канады Марком Карни, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международного давления на Россию.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Очень хороший, предметный разговор на многие важные темы", — отметил Зеленский.
Президент поздравил Карни со вступлением в должность и поблагодарил Канаду за поддержку Украины, в том числе за оборонные пакеты и помощь в энергетическом секторе.
Отдельное внимание было уделено вопросам санкционного давления на Россию. По словам Зеленского, премьер Канады поддерживает ужесточение санкций против Москвы, в том числе в отношении "теневого флота" и банковского сектора.
"Нужно внедрять тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны. Только так можно принудить Путина к справедливому и продолжительному миру", — подчеркнул президент.
Лидеры также обсудили гарантии безопасности для Украины, восстановление страны и экономическую поддержку после войны.
Еще одной темой разговора стало председательство Канады в G7. Зеленский отметил, что Украина готова к сотрудничеству на всех уровнях по усилению взаимодействия с союзниками.
Отдельно обсуждалась возможность расширения военно-промышленного сотрудничества между Украиной и Канадой.
"Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве. За время этой войны мы имеем большой опыт в производстве средств РЭБ, дальнобойных ракет и дронов. Украина готова к совместному производству", – заявил Зеленский.
Ранее Марк Карни заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня против Украины.
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