Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля антисемитские высказывания Лаврова

Украинский президент рассказал о своей деятельности на международной политической арене в среду, 4 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, во время которого осудил возмутительные заявления главы российского МИДа Сергей Лаврова об "антисемитизме евреев".

Об этом он сообщил в традиционном обращении в ночь на 5 мая.

Зеленский приветствовал израильского премьера с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на востоке нашего государства, особенно в Мариуполе.

"Также обсудили скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, возмутившие весь мир", — заметил президент.

Кроме того, украинский президент провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, договариваясь о последующих дипломатических шагах, необходимых ради мира, и о том, как привлечь к ответственности всех военных преступников. "Каждого российского военного и каждого командира, которые убивали, пытали и издевались над нашими людьми", — подчеркнул Зеленский.

В этот же день президент Украины обратился к народу Дании, по случаю Дня освобождения этой страны от нацизма.

“Каждый год в мае все европейцы, все порядочные люди на земле вспоминают этот подвиг. Победу над самым страшным злом в истории человечества. Победа в войне против нацизма. Но вспоминать – значит не просто помнить. Это значит помнить и реально стараться не допускать никогда снова того, что несли Европе нацисты”, — заметил Зеленский.

По словам президента, именно украинцы вместе с партнерами по антивоенной коалиции сдерживают тех, кто "точно забыл, чему люди радовались в 1945-м". "Если бы в России действительно все помнили, эта война сейчас просто не началась бы", — подчеркнул он.

Завершился второй этап эвакуации из Мариуполя - обращение Зеленского за 5 мая

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