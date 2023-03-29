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Зеленский обсудил с премьером Италии пути к миру и сотрудничество стран

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Зеленский обсудил с премьером Италии пути к миру и сотрудничество стран

Джорджа Мэлони и Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Лидеры Украины и Италии обсудили, в частности, вывод войск российских захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Лидеры стран обсудили двусторонние и международные инициативы.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

В сообщении указывается, что украинский президент и итальянский премьер обсудили пути к установлению мира в Украине, в частности, вывод войск российских захватчиков.

"Провел продуктивный разговор с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Говорили о наших двусторонних и международных инициативах. Путь к миру в Украине – полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поблагодарил итальянских друзей Украины за их поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони   ответила на призыв депутата от партии "Движение пяти звезд" (М5S) о прекращении поставок оружия Украине и начале так называемых "переговоров" с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, он не контактировал с китайским лидером с самого начала полномасштабного вторжения России.

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Дата публикации
Просмотры
526
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