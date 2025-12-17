Зеленский обсудил с президентом Чехии поставки боеприпасов: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

В среду, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом продолжение поставок боеприпасов.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что так называемая «чешская инициатива» уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов.

«До конца года еще будут поставки. Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Мы должны реализовать все важные инициативы», — подчеркнул он.

Украинский президент также проинформировал Петра Павела о ситуации на фронте.

«Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили», — отметил он.

Напомним, ранее издание Politico писало, что после смены власти Чехия может пересмотреть свой подход к поддержке Украины. Правительство нового премьер-министра Андрея Бабиша, по предварительным заявлениям, может отказаться от военной помощи Киеву.

Бабиш также заявил, что Чехия не планирует участвовать в схеме гарантирования кредита для Украины, которую обсуждает ЕС.