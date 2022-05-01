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Зеленский обсудил с президентом Швейцарии подготовку к Конференции по восстановлению Украины

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Зеленский обсудил с президентом Швейцарии подготовку к Конференции по восстановлению Украины

Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом подготовку к Конференции по восстановлению Украины.

Мероприятие состоится в швейцарском городе Лугано 4 – 5 июля.

Об этом президент Украины рассказал в своем видеообращении вечером 30 апреля.

Также Зеленский и Кассис обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России, в предоставлении консульских услуг.

В завершение глава государства поблагодарил Швейцарию за гуманитарную поддержку Украины и украинцев.

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В свою очередь Кассис рассказал, что обсудил с украинским президентом швейцарскую гуманитарную помощь и конкретные варианты, как Швейцария может способствовать возвращению к миру своими "добрыми услугами".

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, о чем разговаривал с Владимиром Зеленским.

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