Когда восстановят работу Starlink в Украине: Зеленский назвал сроки

Владимир Зеленский / © ТСН

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В Украине, возможно, вскоре заработает спутниковая система Starlink на полной скорости. О перспективах решения этого вопроса в ходе беседы с государственным секретарем США Марко Рубио рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом после встречи в Осло.

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«Возможно, через 48 часов будет результат», — заявил Владимир Зеленский, оценивая временные рамки относительно ожидаемых решений.

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Разговор с госсекретарем США состоялся по дороге в Осло. Помимо работы Starlink стороны обсудили поставки ракет-перехватчиков и вопросы разведки. По словам президента, разговор прошел хорошо и конкретно. Стороны определили главные вопросы работы и договорились сотрудничать дальше.

«Мы благодарны за то, что разведка сейчас работает. Что касается раннего предупреждения, мы сейчас можем услышать, когда приближаются баллистические ракеты. Мы благодарны американцам. Сейчас это работает. Это отлично», — отметил Зеленский.

Проблемы со Starlink в Украине — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на разных участках фронта оборудование Starlink и Starshield прекращает функционировать, когда скорость движения достигает 130-161 км/ч.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и Starshield было введено после сигнала со стороны правительства США, а SpaceX технически выполнила это решение. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.

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