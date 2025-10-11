Ракеты Tomahawk

Реклама

В субботу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам одного источника, разговор двух лидеров длился около 30 минут.

Реклама

Источники не сообщили, было ли принято окончательное решение по поводу дальнобойных ракет после этого разговора.

Известно, что ракеты Tomahawk дадут Украине возможность нанести удар глубоко внутри России, в частности по Москве. Это может заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Президент Зеленский, сообщая о своем разговоре с Трампом, отметил, что после него появились весомые идеи по укреплению Украины.

«Российская сторона должна быть готова к настоящей дипломатии — этого можно достичь благодаря силе», — отметил он.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, якобы «принял решение» о продаже дальнобойных ракет Tomahawk странам НАТО с целью их поставки Украине.

При этом Трамп добавил, что хочет знать, как украинцы планируют применять ракеты, прежде чем поставить их.

Президент России Путин предупредил, что поставки Украине ракет Tomahawk станут «совершенно новым, качественно новым этапом эскалации».

Напомним, президент Зеленский сообщил о подготовке визита украинской делегации в США и предложение для Вашингтона о нескольких сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе страны.