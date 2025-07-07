Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США: кого могут назначить вместо Маркаровой

Трамп и Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал замену действующего посла в США во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в пятницу, 4 июля. Среди кандидатов – Денис Шмигаль, Рустем Умеров и другие.

Об этом сообщает источник Bloomberg .

Что известно

В список потенциальных кандидатов на должность посланника Киева в Вашингтоне входят:

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премьер-министр Денис Шмигаль;

вице-премьер-министр Ольга Стефанишина;

министр обороны Рустем Умеров

министром энергетики Германом Галущенко.

Об этом сообщил человек, пожелавший остаться анонимным, поскольку переговоры закрыты.

"Замена действующего посланника Оксаны Маркаровой происходит в деликатный момент в отношениях Украины с США. Администрация Трампа на прошлой неделе приостановила передачу артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны Украине, что застало правительство Зеленского и его союзников врасплох", - пишет издание.

Попытки президента США достичь мира на переговорах с Москвой также не смогли завершить продолжающуюся уже четвертый год войну. Россия обстреливает Киев и другие украинские города рекордным количеством беспилотников и ракет.

По словам источника, Зеленский поручил своему Министерству иностранных дел обсудить назначение следующего посла Украины с американской стороной.

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Опровержение от нардепа

Как заявил нардеп Ярослав Железняк, информация от Bloomberg является так называемой "уткой".

"Не подтверждаю это от слова совсем по послу США", - подчеркнул он.

Он обнародовал такой рейтинг:

▪️ Точицкий (по всей вероятности, но, возможно, поедет в другую страну G7).

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▪️ Желква (маловероятно)

▪️ Умеров (очень маловероятно)

"Шмигаль давно отказался, Германа даже в Молдову послом не отправить, другие тоже нет", - заключил Железняк.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что недавно имел "хороший телефонный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом разговором с российским лидером Владимиром Путиным он был очень разочарован.

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Обращаясь к Трампу, один из корреспондентов заявил: «Вы сказали, что на днях у вас был стратегический разговор с Зеленским… ». Трамп, комментируя эти слова, назвал разговор хорошим.