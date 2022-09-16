Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский обсудил с Трюдо, "как сломать террористические планы РФ": детали

Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский обсудил с Трюдо, "как сломать террористические планы РФ": детали

Фото: Офис президента Украины

Также Зеленский поблагодарил Канаду за средства на закупку газа.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом Зеленский рассказал во время своего традиционного видеообращения поздно вечером, 15 сентября.

Стороны обсудили:

  • вопросы безопасности, в том числе российские ракетные удары;
  • ситуацию на ЗАЭС и ядерный терроризм России;
  • оборонную помощь;
  • тренировки канадскими инструкторами украинских военных;
  • перспективы развития ситуации в поле боя;
  • возобновление критической инфраструктуры перед зимним периодом.

Зеленский поблагодарил Канаду за уже оказанную Украине поддержку, в том числе финансовую, за средства на закупку газа.

"И (благодарен. – Ред.) за понимание тех шагов, которые мы должны сделать, чтобы сломать террористические планы России", – подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский похвалил МАГАТЭ за принятую резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация