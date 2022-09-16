Зеленский обсудил с Трюдо, "как сломать террористические планы РФ": детали

Также Зеленский поблагодарил Канаду за средства на закупку газа.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом Зеленский рассказал во время своего традиционного видеообращения поздно вечером, 15 сентября.
Стороны обсудили:
- вопросы безопасности, в том числе российские ракетные удары;
- ситуацию на ЗАЭС и ядерный терроризм России;
- оборонную помощь;
- тренировки канадскими инструкторами украинских военных;
- перспективы развития ситуации в поле боя;
- возобновление критической инфраструктуры перед зимним периодом.
Зеленский поблагодарил Канаду за уже оказанную Украине поддержку, в том числе финансовую, за средства на закупку газа.
"И (благодарен. – Ред.) за понимание тех шагов, которые мы должны сделать, чтобы сломать террористические планы России", – подытожил президент.
Ранее Владимир Зеленский похвалил МАГАТЭ за принятую резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС.
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