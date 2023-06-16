Зеленский обсудил возможность организации саммита Украина – Латинская Америка с президентом Коста-Рики

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом.
Глава украинского государства поблагодарил собеседника за постоянную поддержку Украины со стороны Коста-Рики на международных площадках и введение санкций против России.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский рассказал о ситуации, возникшей в результате разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Он отметил важность привлечения агрессора к ответственности.
Владимир Зеленский отметил региональное лидерство Коста-Рики в работе коалиции по созданию специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против нашего государства.
Президент Украины также выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по украинской формуле мира и пригласил Коста-Рику присоединиться к ее реализации.
Собеседники обсудили возможность организации саммита Украина – Латинская Америка и скоординировали позиции накануне будущих международных мероприятий.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ проиграет войну, если контрнаступление Украины удастся.
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