Зеленский обсудил вызовы безопасности в Европе с премьер-министром Италии

Зеленский обсудил вызовы безопасности в Европе с премьер-министром Италии

Так, в частности, речь шла и об активизации работы всех переговорных форматов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter сегодня, 15 февраля.

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Так, в частности, президент Украины отметил, что обсудил с Драги вопросы безопасности и активизацию работы всех переговорных форматов.

"Обсудили с премьер-министром Италии Марио Драги вызовы безопасности, стоящие сегодня перед Украиной и Европой. Обменялись мнениями по активизации работы всех переговорных форматов и разблокированию мирного процесса. Ценю поддержку Украины со стороны Италии!" – написал Зеленский.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у Европейского Союза пока нет возможностей для введения санкций против РФ в энергетической сфере.

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